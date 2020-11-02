Арест «Айфона» побудил уральца погасить задолженность по штрафам ГИБДД

В отношении 27-ленего мужчины было возбуждено 16 исполнительных производств за превышение скорости движения и проезд на красный сигнал светофора.
Должник долго не оплачивал штрафы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении права собственности на три иномарки. Поскольку нарушитель и дальше продолжил уклоняться от уплаты задолженности, было вынесено постановление об аресте счетов должника, а также составлен акт описи и ареста имущества — телефон марки «Айфон».
Тогда должник полностью погасил штрафы и предоставил квитанции об оплате. Арест с имущества был снят.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию из-за неправильного оформления документов.