Арест «Айфона» побудил уральца погасить задолженность по штрафам ГИБДД

Должник долго не оплачивал штрафы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении права собственности на три иномарки. Поскольку нарушитель и дальше продолжил уклоняться от уплаты задолженности, было вынесено постановление об аресте счетов должника, а также составлен акт описи и ареста имущества — телефон марки «Айфон».