Арест «Айфона» побудил уральца погасить задолженность по штрафам ГИБДД

Водитель из Каменска-Уральского оплатил задолженность по штрафам на сумму 32 300 рублей после того, как судебные приставы ограничили его в праве собственности и наложили арест на «Айфон», сообщает пресс-служба ФССП по Свердловской области.

В отношении 27-ленего мужчины было возбуждено 16 исполнительных производств за превышение скорости движения и проезд на красный сигнал светофора. Должник долго не оплачивал штрафы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении права собственности на три иномарки. Поскольку нарушитель и дальше продолжил уклоняться от уплаты задолженности, было вынесено постановление об аресте счетов должника, а также составлен акт описи и ареста имущества — телефон марки «Айфон». Тогда должник полностью погасил штрафы и предоставил квитанции об оплате. Арест с имущества был снят. Напомним, в конце октября в Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию из-за неправильного оформления документов. В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию

