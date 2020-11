«Единая Россия» запустила проект политического стартапа

Партия «Единая Россия» объявила о запуске проекта «Федеральный ПолитСтартап», который позволит отобрать молодых кандидатов перед большим электоральным циклом и удовлетворить запрос общества на появление новых лиц в политике.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку на сайте проекта. На потенциальных кандидатов распространяются следующие требования: они должны быть медийно известными личностями старше 21 года, иметь опыт общественной и политической деятельности, уметь работать с избирателями. Об этом сообщает nashgorod.ru. У данного проекта условия более строгие, чем те, что распространяются на участников ежегодного «ПолитСтартапа», который ЕР в последние годы проводила в регионах. Этот проект позволяет найти молодых политиков и подготовить их для участия в выборах. Участниками этого проекта стали более двух тысяч человек и заняли депутатские посты по всей России. Для претендентов федерального проекта предусмотрено несколько этапов. Сначала участники должны заполнить анкеты и указать там свои личные и политические достижения, а потом принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». После этого им нужно реализовать свой электоральный проект в регионе. Социологические замеры помогут выявить финалистов конкурса, которые пройдут второй этап обучения в ВПШ. В случае успешного прохождения этих этапов участникам дадут наставников — опытных политтехнологов и политологов. Как сообщил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов, «Единая Россия» — первая политическая партия, которая начала обновлять состав кандидатов в депутаты нижней палаты парламента. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партийные кадры необходимо обновлять, чтобы развивать политическую силу. На сентябрьских выборах в половине случаев победу одержали новые лица, среди которых было много врачей, бизнесменов, учителей и волонтеров. Турчак уверен, что на федеральном уровне тоже необходимо осуществить подобные изменения. По информации сайта ER.ru, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что партия собрала вокруг себя неравнодушных людей, помогавших людям во время распространения коронавируса. Теперь перед ЕР стоит цель не потерять доверие граждан. Медведев заявил, что люди являются высшим политическим капиталом, который удалось накопить за время пандемии. Он добавил, что партии нужны новые талантливые политики. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий сообщил, что во время прошлых крупных избирательных кампаний в регионе благодаря этому проекту партия сформировала большой пул новых молодых политиков. «Можно посмотреть на составы наших фракций в местных думах, где относительно недавно обновился состав. Везде можно увидеть новых молодых депутатов. Запрос на обновление существует в обществе всегда, поэтому нашей партии, нацеливаясь на победу, необходимо на этот запрос отвечать. Именно для этого создан такой кадровый проект партии по отбору новых ярких политиков, как „ПолитСтартап“. Уверен, что в связи с предстоящими в следующем году выборами в Государственную думу, а также в Законодательное собрание Свердловской области возможностями „ПолитСтартапа“ заинтересуются многие молодые люди», — сообщил Виктор Шептий.

