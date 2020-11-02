«Единая Россия» запустила проект политического стартапа

«Можно посмотреть на составы наших фракций в местных думах, где относительно недавно обновился состав. Везде можно увидеть новых молодых депутатов. Запрос на обновление существует в обществе всегда, поэтому нашей партии, нацеливаясь на победу, необходимо на этот запрос отвечать. Именно для этого создан такой кадровый проект партии по отбору новых ярких политиков, как „ПолитСтартап“. Уверен, что в связи с предстоящими в следующем году выборами в Государственную думу, а также в Законодательное собрание Свердловской области возможностями „ПолитСтартапа“ заинтересуются многие молодые люди», — сообщил Виктор Шептий.