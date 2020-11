В Екатеринбурге глава местной епархии РПЦ митрополит Кирилл самоизолировался, пишет «Интерфакс».

По информации пресс-службы епархии, Кирилл вступил в контакт с зараженным коронавирусной инфекцией. Из-за этого он проведет следующую неделю дома. Уточняется, что митрополит здоров и продолжит работать дистанционно. Напомним, городская дума Екатеринбурга была переведена на дистанционный режим работы из-за нескольких случаев заражения COVID-19 среди депутатов. В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

