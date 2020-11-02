Куйвашев рассказал о правилах перевозки пациентов на КТ в Свердловской области

Подписчик сообщил, что автобус ездил по городу и собирал больных на КТ. Половина из них оказалась доставлена в неправильное место или были без направления. Медики отказались их принимать, кроме того, больных отказались везти обратно. Пациентам пришлось добираться домой на общественном транспорте.
По словам Куйвашева, больных до КТ-центра, а также обратно должны развозить на больничных автобусах. Он отмечает, что люди, которые едут на КТ, болеют какой-либо респираторной инфекцией, даже если у них нет коронавируса. Им «мотаться по городу самостоятельно в такой ситуации тяжело, да и небезопасно».
Губернатор написал, что в целом и в городских и областных медицинских учреждениях, где развернуты КТ-центры, пациенты должны быть доставлены домой после исследования, если им не требуется госпитализация. Он обещал разобрать эту ситуацию на оперативном штабе.
Напомним, екатеринбурженка, больная коронавирусом, пожаловалась на запись на несуществующую КТ.