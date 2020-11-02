Куйвашев рассказал о правилах перевозки пациентов на КТ в Свердловской области

По словам Куйвашева, больных до КТ-центра, а также обратно должны развозить на больничных автобусах. Он отмечает, что люди, которые едут на КТ, болеют какой-либо респираторной инфекцией, даже если у них нет коронавируса. Им «мотаться по городу самостоятельно в такой ситуации тяжело, да и небезопасно».