Куйвашев рассказал о правилах перевозки пациентов на КТ в Свердловской области

Пациентов должны доставлять на компьютерную томографию, а также отвозить домой на специальном транспорте. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в ответ на вопрос подписчика в Instagram.

Подписчик сообщил, что автобус ездил по городу и собирал больных на КТ. Половина из них оказалась доставлена в неправильное место или были без направления. Медики отказались их принимать, кроме того, больных отказались везти обратно. Пациентам пришлось добираться домой на общественном транспорте. По словам Куйвашева, больных до КТ-центра, а также обратно должны развозить на больничных автобусах. Он отмечает, что люди, которые едут на КТ, болеют какой-либо респираторной инфекцией, даже если у них нет коронавируса. Им «мотаться по городу самостоятельно в такой ситуации тяжело, да и небезопасно». Губернатор написал, что в целом и в городских и областных медицинских учреждениях, где развернуты КТ-центры, пациенты должны быть доставлены домой после исследования, если им не требуется госпитализация. Он обещал разобрать эту ситуацию на оперативном штабе. Напомним, екатеринбурженка, больная коронавирусом, пожаловалась на запись на несуществующую КТ. Больная COVID-19 екатеринбурженка пожаловалась на запись на несуществующее КТ

