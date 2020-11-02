Хабаровский губернатор проинспектировал реконструкцию комсомольской набережной

Хабаровский губернатор также поговорил с жителями одного из домов Комсомольска, который попал под действие программы по благоустройству территории. Всего в этом году в рамках программы уже обновлены 48 дворов из 50. Работа по социально-экономическому развитию города будет идти до конца 2024 года, на это предусмотрено более 124 млн рублей, почти все из которых были выделены федеральными властями.