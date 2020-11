Хабаровский губернатор проинспектировал реконструкцию комсомольской набережной

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает посещать различные районы региона с рабочими проверками. Не так давно он встретился с жителями поселка Солнечный и лично проинспектировал ход реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщает vostok.today, по приезду на комсомольскую набережную Михаил Дегтярев поговорил с подрядчиком и дал распоряжение завершить реконструкцию раньше намеченного срока. Теперь работы на набережной должны быть завершены не через год, а уже к лету 2021 года. Отмечается, что строительство здесь идет четвертый год и на текущий день работы завершены менее чем наполовину. Хабаровский губернатор также поговорил с жителями одного из домов Комсомольска, который попал под действие программы по благоустройству территории. Всего в этом году в рамках программы уже обновлены 48 дворов из 50. Работа по социально-экономическому развитию города будет идти до конца 2024 года, на это предусмотрено более 124 млн рублей, почти все из которых были выделены федеральными властями. В Комсомольске Дегтярев проверил выполнение работ по нацпроекту «Безопасные дороги». Выяснилось, что строительство на 20 дорогах почти завершено, а на Комсомольском шоссе продолжается обустройство дорожной инфраструктуры. Глава региона не оставил без внимания проблемы дольщиков. Он встретился с руководством поселений Солнечного района и заявил, что все проекты должны быть сданы в эксплуатацию, независимо от того, находится ли подрядчик в Хабаровском крае или нет. Также оказалось успешным сотрудничество властей с ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть — Дальний Восток». Предприятия профинансировали строительство школьного спорткомплекса в поселке Солнечный, а после этого, по просьбе Дегтярева, согласились выделить еще четыре млн рублей на покупку спортинвентаря.

