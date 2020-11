Еще один свердловский депутат заразился коронавирусом, пишет АН «Между строк».

На этот раз COVID-19 выявлен у заместителя председателя ЗакСо Свердловской области по бюджету, налогам и финансам Алексея Кушнарева. Напомним, сегодня сообщалось о переводе на удаленный режим работы членов городской думы Екатеринбурга. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой - несколько депутатов заболели коронавирусной инфекцией. Ближайшие заседания будут перенесены. В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

