Международный Байкальский риск-форум проведут дистанционно

По сообщению издания VostokMedia, с первого дня мероприятия, которое стартует 16 ноября, и на протяжении последующих нескольких дней участники будут обсуждать актуальные темы, в том числе обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии, лидерство в эпоху перемен и цифровую трансформацию. Главной темой мероприятия станет «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса».