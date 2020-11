Международный Байкальский риск-форум проведут дистанционно

IV Международный Байкальский риск-форум из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, проведут в дистанционном формате.

По сообщению издания VostokMedia, с первого дня мероприятия, которое стартует 16 ноября, и на протяжении последующих нескольких дней участники будут обсуждать актуальные темы, в том числе обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии, лидерство в эпоху перемен и цифровую трансформацию. Главной темой мероприятия станет «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». Отмечается, что в текущем году участие в форуме подтвердили представители отраслевых объединений, победители “Лидеров России”, а также крупные компании, в том числе Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, АЛРОСА, Зарубежнефть, Мегафон, ERG, АссоНефть, Deloitte, KPMG и др. Мероприятие проводится на бесплатной основе. Для участия в форуме на сайте нужно пройти процедуру регистрации. Необходимо отметить, что Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) является первым практическим мероприятием по управлению рисками в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Организует форум «Иркутская нефтяная компания». Сейчас аудитория мероприятия превышает две тысячи человек.

