На Урале пациентов НИИ дерматовенерологии отпускают домой из-за больных коронавирусом

На Урале пациентов НИИ дерматовенерологии отпускают домой из-за больных коронавирусом

Сегодня, 12:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в НИИ дерматовенерологии на улице Щербакова открывается госпиталь для больных COVID-19. Из-за перепрофилирования центра выписывают всех пациентов, даже тех, у кого тяжелые заболевания, сообщает Е1 со ссылкой на читателей.

Среди тех, кого выписывают, оказались больные сифилисом.

Читатель рассказывает, что на лечении находится 19 человек. У некоторых пациентов сифилис в тяжелой форме. Больные нуждаются в уколах каждые четыре часа. Сегодня утром медики отказались делать процедуры и попросили освободить палаты за полчаса.

Как мы дальше будем проходить лечение, неизвестно, с нами никто не разговаривает, а до министерства здравоохранения не дозвониться,рассказал читатель.

О том, что в здании будет госпиталь для больных коронавирусом, пациентам сообщили накануне вечером. Большинство палат уже пустые, сегодня туда планируют привезти больных COVID-19.

Пациенты также переживают, что из-за перерыва в лечении могут возникнуть осложнения. Некоторые больные еще две-три недели должны были лежать в медучреждении.

В минздраве Свердловской области сообщили, что пока неизвестно, куда перенаправят пациентов, однако отметили, что ресурсов хватает.

Там сообщили, что это не единственное учреждение, в котором оказывают помощь больным сифилисом. Есть областной кожвендиспансер, также имеются отделения в Свердловской области.

Пациенты будут перемаршрутизированы именно в эти учреждения,сказал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Лечение многих пациентов будет продолжено амбулаторно, а тем, кому необходима госпитализация, готовы предоставить место в других больницах.

В оперативном штабе подтвердили информацию об открытии госпиталя для больных COVID-19 в НИИ. Там отметили, что об этом сообщали ранее.

Напомним, в конце октября в Свердловской области развернули дополнительные койки для больных COVID-19 и ОРВИ.

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