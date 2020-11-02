На Урале планируют построить коттеджи рядом с захоронением сибирской язвы

На Урале планируют построить коттеджи рядом с захоронением сибирской язвы

Сегодня, 15:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Проект межевания территории под коттеджный поселок вынесен на общественные обсуждения. Жилые дома будут расположены недалеко от скотомогильника с сибирской язвой, пишет E1.

Согласно проекту, коттеджи появятся на юге столицы Урала к 2025 году. В 300 метрах от предполагаемого места строительства расположен скотомогильник, на который в 1979 года свозили останки животных с сибирской язвой.

Согласно пояснительной записке, факторов, препятствующих постройке, нет. В документе указано, что рядом не располагаются предприятия, мусорные полигоны и скотомогильники.

По информации администрации Екатеринбурга, санитарная зона данного захоронения была сокращена постановлением главного санврача России 10 мая 2017 года, теперь она составляет 50 метров.

Жители могут внести изменения и высказать свои пожелания до 11 ноября 2020 года.

Напомним, в ходе проверки в уральском приюте для животных выяснилось, что на месте захоронения умерших собак выращивали помидоры.

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Екатеринбург
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