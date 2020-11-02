Некоторым знакам может крупно повезти 3 ноября

Овен

Овнам следует приготовиться к напряженному дню. Первая половина дня будет более спокойна, самые важные дела запланируйте именно на это время. После обеда начнется влияние негативных тенденций. Ваши планы будут нарушены и возникнут непредвиденные проблемы. На их решение вы потратите много времени и не успеете выполнить всё, что задумывали. Ваше состояние после тяжелого дня будет не очень хорошим. Скажутся усталость и не лучшее расположение духа. Не стоит проводить время в шумных компаниях. Пройдитесь по магазинам или обратите внимание на другие занятия, которые можете делать в одиночестве.