Некоторым знакам может крупно повезти 3 ноября

Астрологи предсказывают везучий день некоторым знакам зодиака 3 ноября, а другим следует научиться чему-то новому.

Овен Овнам следует приготовиться к напряженному дню. Первая половина дня будет более спокойна, самые важные дела запланируйте именно на это время. После обеда начнется влияние негативных тенденций. Ваши планы будут нарушены и возникнут непредвиденные проблемы. На их решение вы потратите много времени и не успеете выполнить всё, что задумывали. Ваше состояние после тяжелого дня будет не очень хорошим. Скажутся усталость и не лучшее расположение духа. Не стоит проводить время в шумных компаниях. Пройдитесь по магазинам или обратите внимание на другие занятия, которые можете делать в одиночестве. Телец Хороший день для тельцов. На работе могут возникнуть интересные проекты, которые целиком завладеют вашим вниманием. Постарайтесь выполнять работу самостоятельно и не слушать советов. Интуиция вернее подскажет вам правильное решение, чем коллеги. Обратите внимание на рацион вашего питания. Если планировали начать диету, то этот день подойдет для отказа от части продуктов. Не стоит заниматься физической активностью. Лучше проведите время за спокойным занятием. Близнецы В этот день вам может крупно повезти. Это будет удачное деловое предложение или крупный выигрыш. На работе может сложиться ситуация, в которой вы и ваши коллеги не будете друг с другом согласны. Постарайтесь избежать крупного конфликта и разрядите обстановку. День подходит для крупных покупок, в том числе незапланированных. Но не доверяйте никому управление вашими финансами. В отношениях с вашей второй половинкой может появиться приятное совместное увлечение, которое укрепит союз. Рак Попробуйте себя в новых проявлениях. На работе можете попросить возложить на себя непривычные обязанности. Вас будет радовать возможность обучиться чему-то новому. Кроме того, обретенные навыки обязательно пригодятся вам в будущем. Вторая половина дня будет особо напряженной, поэтому рекомендуется почаще делать перерывы, а после работы хорошо отдохнуть. Это должно быть спокойное занятие. Можете подыскать новое хобби, не связанное с активностью, например, мозаика или настольные игры. Лев Отличный день для представителей знака. Не всё пройдет гладко на работе, возможно возникнут мелкие трудности, из-за которых не удастся выполнить свои обязанности в полной мере. Очень хорошо будут складываться отношения с вашими родственниками. Получится решить возникшие семейные конфликты и наладить общение с теми, с кем пребывали в ссоре. Вечером можете навестить дальнего родственника и ли устроить семейную встречу. Дева Трудный день для дев. Попробуйте заниматься только несложной работой, особенно в первой половине дня. После обеда лучше сосредоточиться на делах, не требующих точности. Не беритесь за подсчеты и проведение финансовых операций. Воздержитесь от личных трат и не ходите за покупками. Лучше займитесь физическими упражнениями или командными видами спорта. Вечер проведите там, где будете чувствовать себя уютно. Весы Вас ожидает неплохой день. В первой половине дня постарайтесь заняться планированием. Это время не подходит для излишней активности. После обеда приступайте к выполнению задуманного. Лучше всего получится выполнять сложные проекты, требующие ответственных и взвешенных решений. Не требуйте от себя слишком многого. Вряд ли у вас получится добиться больших карьерных свершений в этот день. Ваш организм в прекрасном состоянии. Вы будете чувствовать себя отлично. Воспользуйтесь этим для занятий в тренажерном зале или финтес-клубе. Скорпион Вам следует держать себя в руках. Ваш темперамент может сыграть против ваших интересов. На работе может возникнуть множество конфликтов с коллегами. Постарайтесь следить за вашими словами и не критиковать действия окружающих. Категорически не рекомендуется проводить переговоры и встречи, касающиеся работы. У вас не получится найти общий язык с деловыми партнерами. Успешным может стать изменение облика. Посетите косметический салон или парикмахерскую и вы останетесь довольны результатом. Стрелец Ваши мечты будут преобладать над вашими действиями. Постарайтесь спуститься с небес на землю и сосредоточиться на текущих делах. Не занимайтесь точными подсчетами и не ведите бухгалтерскую деятельность, иначе, из-за невнимательности, вы можете допустить массу ошибок. Лучше будут обстоять дела у людей творческих профессий. Их может ожидать большой успех. Ваша вторая половинка может высказать вам недовольство, в связи с отсутствием должного внимания с вашей стороны. Козерог Постарайтесь побольше общаться. Вам потребуется очень много усилий, чтобы сосредоточиться на делах, требующих усидчивости и сосредоточенности. Лучше проведите побольше деловых встреч и переговоров. Вы не будете пытаться настоять на своем, а учтете мнение собеседника. Это поможет достичь уважения и обрести новых деловых партнеров. Не следует планировать отдых на вечер. Скорее всего возникнут обстоятельства, в которых вы получите приглашение и не сможете от него отказаться. Водолей Неблагоприятный день. Слишком много скопилось работы, которую вы не любите и не хотите делать. Вам потребуется применить ваши волевые качества, чтобы хоть как-то справиться с текущими делами. Лучше не беритесь за сложные проекты и сделки. Тяжелый день потребует хорошего отдыха. Посетите расслабляющие процедуры. Не лишним будет посещение массажиста. Вечером лучше выберите отдых, связанный с водой. Можете посетить бассейн или сауну. Рыбы В этот день вы будете очень довольны собой. У вас будет получаться любое дело, за которые бы вы не взялись. Можете попробовать себя в чём-то новом или завершить текущие дела. Не исключено, что вам предложат новую должность, возможно, поступит предложение о смене места работы. Доверьтесь интуиции, если потребуется дать ответ немедленно. Но лучше попросите время на раздумья. В отношениях не стоит высказывать негативные моменты вашей второй половинке. Их не воспримут адекватно, а скорее всего возникнет ссора. Лучше проведите время за совместным отдыхом.

