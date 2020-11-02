При разработке карьера в Баранче планируется использовать экологичные технологии

Мы будем использовать циклично-поточную технологию, чтобы было меньше машин и, соответственно, выбросов от техники. Объекты карьера будут размещены на достаточно большом расстоянии от поселка Баранчинский. До Басалаевских прудов — 2,5 километра, а от садов будет расстояние в один километр до границы отвалов, объяснил директор АО «Святогор».