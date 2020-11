При разработке карьера в Баранче планируется использовать экологичные технологии

В ходе разработки медно-ванадиевого карьера и строительства новой обогатительной фабрики в поселке Баранчинский планируется применить современные технологии и соблюсти меры экологической безопасности. Руководство предприятия рассказало о планах работ на месторождении.

Волковское месторождение — это карьер, обогатительная фабрика и ряд второстепенных объектов. На новой обогатительной фабрике будут использованы самые современные, доступные на сегодняшний день технологии обогащения руды и получения медного концентрата, рассказал о планах директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. Глава компании отмечает, что способ выщелачивания на предприятии применять не планируется. Кроме того, карьер планируется оснастить современным оборудованием для снижения выбросов и улучшения экологической ситуации в целом. Мы будем использовать циклично-поточную технологию, чтобы было меньше машин и, соответственно, выбросов от техники. Объекты карьера будут размещены на достаточно большом расстоянии от поселка Баранчинский. До Басалаевских прудов — 2,5 километра, а от садов будет расстояние в один километр до границы отвалов, объяснил директор АО «Святогор». В компании пояснили, что проводимые порубочные работы на территории Басалаевских прудов, о которых ранее сообщили местные жители, не имеют отношения к строительству. Работы на территории Басалаевских прудов ведутся государственной организацией по госконстракту. Это санитарная вырубка леса. Все работы, связанные с третьей очередью и горно-обогатительным комбинатом, мы будем вести только после того, как проект пройдет государственную экологическую экспертизу, главгосэкспертизу,пояснили на предприятии. Напомним, ранее владельцы садовых участков неподалеку от поселка Баранчинский создали петицию против строительства рудника, так как обеспокоены экологической обстановкой. Позднее к ним обратился глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. Он призвал к конструктивному диалогу и предложил посмотреть на перспективы развития населенных пунктов. 30 октября жители поселка встретились с представителями АО «Святогор», в ходе которого было решено изменить проект размещения карьера и учесть пожелания жителей. На встрече жителей Баранчинского с УГМК решили вопрос об изменении проекта карьера

