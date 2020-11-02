Строители приступили к сборам пролетов моста через Тагильский пруд

На данный момент, строители подготавливают подъездные пути к путепроводу. На место строительства привозят скальный грунт для укрепления основания переправы. Как рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, уже было доставлено около 40 тысяч кубометров материала, а в будущем предстоит добавить еще 30 тысяч.