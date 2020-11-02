Строители приступили к сборам пролетов моста через Тагильский пруд

Строители приступили к сборам пролетов моста через Тагильский пруд

Сегодня, 21:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле строители моста, пересекающего пруд в центре города, начали собирать пролеты, сообщила пресс-служба администрации города.

На данный момент, строители подготавливают подъездные пути к путепроводу. На место строительства привозят скальный грунт для укрепления основания переправы. Как рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, уже было доставлено около 40 тысяч кубометров материала, а в будущем предстоит добавить еще 30 тысяч.

Первая, вторая и восьмая опоры моста полностью готовы. Ведем монтаж фундамента опоры №7. Выполнены работы по сваям на третьей опоре, идут буровые работы на пятой опоре, на следующей неделе готовимся перейти на четвертую, подчеркнул Вячеслав Назаров.

По его словам, к 10 декабря планируется завершить бурение и бетонирование свай для всех опор.

Также к месту работ завезли около 1,2 тон металлоконструкций. Строители начали сборку пролетного строения моста. «Надвижка» металлоконструкций на опоры будет происходить с правого берега. К данному этапу рабочие хотят приступить уже в декабре.

Напомним, в июле стало известно, что подрядчики столкнулись со сложностями при строительстве моста через Тагильский пруд. Чтобы начать там работы, подрядчикам пришлось построить временную дорогу, которая начинается со Свердловского шоссе и заканчивается местом будущего сооружения.

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