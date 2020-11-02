Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

Проверку инициировала прокуратура Дзержинского района. При этом было установлено, что в августе 2019 года водитель, который управлял автомобилем «Сузуки Витара», на улице Окунева не уступил дорогу четырем гражданам, переходившим проезжую часть по пешеходному переходу. В их числе была девочка 2009 года рождения, а также ее родители.
В результате ДПТ пешеходам были причинены травмы различной степени тяжести. Установлено, что в момент ДТП отец ребенка вытолкнул девочку из-под машины, но полностью предотвратить на нее наезд автомобиля не удалось.
Помимо полученных травм, девочка сильно испугалась за жизнь и здоровье своих близких, у нее появились неврологические заболевания.
По результатам проверки прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление к водителю о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери девочки.
Суд удовлетворил требования и взыскал с автомобилиста 100 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Напомним, суд обязал детский сад в Нижней Туре выплатить 200 тысяч рублей компенсации ребенку, который сломал руку на прогулке.