Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

Сегодня, 16:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле суд обязал водителя выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей матери девочки, которая пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверку инициировала прокуратура Дзержинского района. При этом было установлено, что в августе 2019 года водитель, который управлял автомобилем «Сузуки Витара», на улице Окунева не уступил дорогу четырем гражданам, переходившим проезжую часть по пешеходному переходу. В их числе была девочка 2009 года рождения, а также ее родители.

В результате ДПТ пешеходам были причинены травмы различной степени тяжести. Установлено, что в момент ДТП отец ребенка вытолкнул девочку из-под машины, но полностью предотвратить на нее наезд автомобиля не удалось.

Помимо полученных травм, девочка сильно испугалась за жизнь и здоровье своих близких, у нее появились неврологические заболевания.

По результатам проверки прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление к водителю о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери девочки.

Суд удовлетворил требования и взыскал с автомобилиста 100 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, суд обязал детский сад в Нижней Туре выплатить 200 тысяч рублей компенсации ребенку, который сломал руку на прогулке.

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