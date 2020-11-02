Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

Проверку инициировала прокуратура Дзержинского района. При этом было установлено, что в августе 2019 года водитель, который управлял автомобилем «Сузуки Витара», на улице Окунева не уступил дорогу четырем гражданам, переходившим проезжую часть по пешеходному переходу. В их числе была девочка 2009 года рождения, а также ее родители.