Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

В Нижнем Тагиле суд обязал водителя выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей матери девочки, которая пострадала в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверку инициировала прокуратура Дзержинского района. При этом было установлено, что в августе 2019 года водитель, который управлял автомобилем «Сузуки Витара», на улице Окунева не уступил дорогу четырем гражданам, переходившим проезжую часть по пешеходному переходу. В их числе была девочка 2009 года рождения, а также ее родители. В результате ДПТ пешеходам были причинены травмы различной степени тяжести. Установлено, что в момент ДТП отец ребенка вытолкнул девочку из-под машины, но полностью предотвратить на нее наезд автомобиля не удалось. Помимо полученных травм, девочка сильно испугалась за жизнь и здоровье своих близких, у нее появились неврологические заболевания. По результатам проверки прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление к водителю о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери девочки. Суд удовлетворил требования и взыскал с автомобилиста 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Напомним, суд обязал детский сад в Нижней Туре выплатить 200 тысяч рублей компенсации ребенку, который сломал руку на прогулке. На Урале детсад обязали выплатить 200 тысяч рублей ребенку за перелом руки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter