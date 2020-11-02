TagilСity.ru вошло в пятерку самых цитируемых СМИ в соцсетях Свердловской области

TagilСity.ru вошло в пятерку самых цитируемых СМИ в соцсетях Свердловской области

Сегодня, 13:01ОбществоPhoto: TagilCity.ru
По итогам октября TagilCity.ru вошло в пятерку самых цитируемых СМИ в социальных сетях Свердловской области. Рейтинг был составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».

Согласно данным ресурса, на первом месте находится портал E1.RU. На его сайт перешло более 410 тысяч человек по ссылкам, которые размещены в социальных сетях.

Второе место заняло челябинское издание 74.RU. По его ссылкам зарегистрировано около 109 тысяч переходов.

На третьем месте находится сайт progorod59.ru из Перми. Туда из социальных сетей зафиксировано более 62 тысяч переходов.

Четвертое место досталось порталу TagilCity.ru из Нижнего Тагила. По итогам октября из соцсетей на него совершили почти 59 тысяч переходов.

Завершает пятерку лидеров портал ku66.ru из Каменска-Уральского с 54 тысячами переходов.

Photo:скриншот сайта "Медиаметрикс"

Напомним, за второй квартал TagilСity.ru поднялось на две строчки в рейтинге цитируемых СМИ в Свердловской области.

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