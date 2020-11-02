Уральского педофила опознали по фотографиям из Австралии

Уральского педофила опознали по фотографиям из Австралии

Сегодня, 15:51ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фотографиям австралийского Интерпола, пишет ЕАН.

Сотрудники МВД выявили на фотографиях, выложенных Интерполом в базу в 2015 году, девушку из Калининграда. С ней связались и выяснили, что в детстве она ездила к бабушке в столицу Урала. В деревне к ней пришел мужчина и сфотографировал действия сексуального характера. За это она получила от него конфеты, а взрослым рассказать боялась.

В ходе розыскных мероприятий была установлена личность мужчины. Им оказался житель Екатеринбурга, родившийся в 1964 году. Он уже находится в местах лишения свободы за аналогичные преступления. В 2014 году он получил 17 лет тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге смягчили приговор осужденному педофилу. Его осудили на 14 лет и два года ограничения свободы, но он подал апелляцию и суд изменил наказание. Преступник проведет за решеткой 13 лет, а ограничение свободы сократили до 1,5 лет.

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