Уральского педофила опознали по фотографиям из Австралии

Сотрудники МВД выявили на фотографиях, выложенных Интерполом в базу в 2015 году, девушку из Калининграда. С ней связались и выяснили, что в детстве она ездила к бабушке в столицу Урала. В деревне к ней пришел мужчина и сфотографировал действия сексуального характера. За это она получила от него конфеты, а взрослым рассказать боялась.