УВЗ отказался от контракта с «УБТ-Сервис» на реконструкцию цеха

В конкурсе победила компания из Нижнего Тагила «УБТ-Сервис», но «Уралвагонзавод» не подписал с ней контракт. В протоколе отказа отмечается, что у подрядчика нет опыта, который по условиям закупки необходим для выполнения реконструкции недостроенного цеха.