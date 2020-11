УВЗ отказался от контракта с «УБТ-Сервис» на реконструкцию цеха

УВЗ отказался от контакта с «УБТ-Сервис» на реконструкцию цеха в Нижнем Тагиле, сославшись на неопытность в данной сфере, пишет «Правда УрФО».

В конкурсе победила компания из Нижнего Тагила «УБТ-Сервис», но «Уралвагонзавод» не подписал с ней контракт. В протоколе отказа отмечается, что у подрядчика нет опыта, который по условиям закупки необходим для выполнения реконструкции недостроенного цеха. По документации, реконструкцию требуется провести в цехе механосборочного производства, который возводили вплоть до 2015 года. Затем, в 2017 году, строительство возобновили. Подписав контракт, подрядчик обязуется завершить работы к 30 апреля 2022 года. Стройка будет проводиться в рамках федеральной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». Напомним, правительство РФ поможет реконструировать долги УВЗ перед банком ВТБ. Займы были оформлены в 2016–2017 годах. В проект бюджета России до 2023 года уже вложена помощь тагильскому заводу. Планируется продлить кредит и госгарантию по нему до 2029 года. Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

