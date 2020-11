Региональным руководителем компании «Феникс-Логистика» назначен Аркадий Иванов. Компания занимается извозом на подстанциях скорой помощи Екатеринбурга, сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на пресс-службу «Феникс-Логистики».

Раньше Иванов был водителем скорой помощи, затем он стал выкладывать ролики о работе медиков в TikTok и Instagram. Блогер набирает сотни тысяч просмотров. В пресс-службе компании отметили, что Иванов хорошо знаком со спецификой работы, потому что начинал карьеру с водителя скорой помощи. Он окончил Московский институт предпринимательства и права. Напомним, в Екатеринбурге мэрия рассматривает вариант увеличения машин скорой помощи через аутсорсинг из-за высокой нагрузки на медиков. В Екатеринбурге рассматривают вариант увеличения машин «скорой» через аутсорсинг

