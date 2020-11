В Екатеринбурге авиакомпанию обязали вернуть деньги за невозвратные билеты

Семья из Екатеринбурга через суд добилась возврата денег за невозвратные билеты от авиакомпании, пишет ИА «Уральский меридиан».

Как рассказали изданию в Свердловском областном суде, мужчина и женщина из Екатеринбурга приобрели билет в Прагу в марте, но из-за введения ограничений рейс не состоялся, однако авиакомпания «Уральские авиалинии» не согласилась вернуть деньги по заявлению туристов, несмотря на предъявленное удостоверение многодетной семьи. Путешественники обратились в суд Октябрьского района, где признали незаконным отказ авиакомпании и присудили вернуть средства истцам в полном размере. Кроме того суд назначил выплату в пользу женщины неустойки в размере 20 тысяч рублей, штрафа на ту же сумму. В пользу обоих взыскано две тысячи рублей компенсации морального вреда. «Уральские авиалинии» попытались оспорить решение в Свердловском облсуде, но его оставили почти неизменным. Отменили выплату двух тысяч рублей компенсации в пользу мужчины. Напомним, в октябре в «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан, хотя билеты на него уже были проданы. В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter