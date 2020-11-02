В Екатеринбурге авиакомпанию обязали вернуть деньги за невозвратные билеты

В Екатеринбурге авиакомпанию обязали вернуть деньги за невозвратные билеты

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Семья из Екатеринбурга через суд добилась возврата денег за невозвратные билеты от авиакомпании, пишет ИА «Уральский меридиан».

Как рассказали изданию в Свердловском областном суде, мужчина и женщина из Екатеринбурга приобрели билет в Прагу в марте, но из-за введения ограничений рейс не состоялся, однако авиакомпания «Уральские авиалинии» не согласилась вернуть деньги по заявлению туристов, несмотря на предъявленное удостоверение многодетной семьи.

Путешественники обратились в суд Октябрьского района, где признали незаконным отказ авиакомпании и присудили вернуть средства истцам в полном размере. Кроме того суд назначил выплату в пользу женщины неустойки в размере 20 тысяч рублей, штрафа на ту же сумму. В пользу обоих взыскано две тысячи рублей компенсации морального вреда.

«Уральские авиалинии» попытались оспорить решение в Свердловском облсуде, но его оставили почти неизменным. Отменили выплату двух тысяч рублей компенсации в пользу мужчины.

Напомним, в октябре в «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан, хотя билеты на него уже были проданы.

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