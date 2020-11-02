В Екатеринбурге авиакомпанию обязали вернуть деньги за невозвратные билеты

Путешественники обратились в суд Октябрьского района, где признали незаконным отказ авиакомпании и присудили вернуть средства истцам в полном размере. Кроме того суд назначил выплату в пользу женщины неустойки в размере 20 тысяч рублей, штрафа на ту же сумму. В пользу обоих взыскано две тысячи рублей компенсации морального вреда.