В Екатеринбурге две школы вернулись к обучению в очном формате

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева школьные каникулы рекомендуется продлить до 9 ноября. Однако окончательное решение остается за муниципалитетом и самими школами.
В департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что в двух школах города учебный процесс осуществляется триместрами. Осенние каникулы начались раньше, а после их завершения учащиеся приступили к занятиям. Остальные школы продлили каникулы.
На этой неделе будет принято решение, как дети будут обучаться дальше — дистанционно или в очном формате.
Напомним, в Нижнем Тагиле школьники были досрочно отправлены на каникулы с 26 октября. Такое решение было принято на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 22 октября 2020 года.