В Екатеринбурге две школы вернулись к обучению в очном формате

В Екатеринбурге две школы вернулись к обучению в очном формате

Сегодня, 19:42ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге две школы № 47 и 68 вернулись к обучению в очном формате, пишет Znak.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева школьные каникулы рекомендуется продлить до 9 ноября. Однако окончательное решение остается за муниципалитетом и самими школами.

В департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что в двух школах города учебный процесс осуществляется триместрами. Осенние каникулы начались раньше, а после их завершения учащиеся приступили к занятиям. Остальные школы продлили каникулы.

На этой неделе будет принято решение, как дети будут обучаться дальше — дистанционно или в очном формате.

Напомним, в Нижнем Тагиле школьники были досрочно отправлены на каникулы с 26 октября. Такое решение было принято на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 22 октября 2020 года.

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