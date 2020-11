В Екатеринбурге две школы вернулись к обучению в очном формате

В Екатеринбурге две школы № 47 и 68 вернулись к обучению в очном формате, пишет Znak.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева школьные каникулы рекомендуется продлить до 9 ноября. Однако окончательное решение остается за муниципалитетом и самими школами. В департаменте образования Екатеринбурга пояснили, что в двух школах города учебный процесс осуществляется триместрами. Осенние каникулы начались раньше, а после их завершения учащиеся приступили к занятиям. Остальные школы продлили каникулы. На этой неделе будет принято решение, как дети будут обучаться дальше — дистанционно или в очном формате. Напомним, в Нижнем Тагиле школьники были досрочно отправлены на каникулы с 26 октября. Такое решение было принято на основании письма Министерства образования и молодежной политики от 22 октября 2020 года. Тагильских школьников отправят по домам из-за коронавируса

