Вакцина от COVID-19 и ответ губернатора. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19. Она должна была поступить в регион в прошлом месяце, однако ее массовое производство стартовало только сейчас. Это связано с тем, что были проблемы с оборудованием. Вакцину от коронавируса «Спутник V» в Свердловскую область должны привезти через три недели. Сообщается о том, что должны поставить 3700 доз, однако их число может увеличиться. Чиновникам и врачам в кратчайшие сроки поручено определить места для вакцинации, потому что при транспортировке вакцины необходимо строго соблюдать условия ее хранения и температурный режим. Ответственные в точках хранения должны определить емкость холодильников, от этого и будет зависеть количество поставленных доз «Спутника V». В первую очередь планируют привить медработников.