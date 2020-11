Вакцина от COVID-19 и ответ губернатора. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 2 ноября.

В Нижнем Тагиле продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии выявили 2457 случаев заболевания среди тагильчан, 28 из них за последние сутки. В регионе общее количество заболевших COVID-19 достигло 36 766 человек, из них 279 случаев было выявлено с 1 по 2 ноября. За минувшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 784 свердловчанина. По выздоровлению из больниц выписали 280 пациентов за сутки, общее число вылечившихся — 28 864 человека. В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом Сегодня стало известно, когда в Свердловской области появится вакцина от COVID-19. Она должна была поступить в регион в прошлом месяце, однако ее массовое производство стартовало только сейчас. Это связано с тем, что были проблемы с оборудованием. Вакцину от коронавируса «Спутник V» в Свердловскую область должны привезти через три недели. Сообщается о том, что должны поставить 3700 доз, однако их число может увеличиться. Чиновникам и врачам в кратчайшие сроки поручено определить места для вакцинации, потому что при транспортировке вакцины необходимо строго соблюдать условия ее хранения и температурный режим. Ответственные в точках хранения должны определить емкость холодильников, от этого и будет зависеть количество поставленных доз «Спутника V». В первую очередь планируют привить медработников. Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о правилах перевозки пациентов на компьютерную томографию в регионе в ответ на сообщение подписчика в Instagram. В сообщении говорилось, что граждан отказываются везти обратно домой. Губернатор пояснил, что больных должны доставлять на КТ и отвозить домой на специальном транспорте, принадлежащем больницам, если им не потребуется госпитализация после обследования. Куйвашев рассказал о правилах перевозки пациентов на КТ в Свердловской области В Екатеринбурге пациентов даже с тяжелым заболеванием сифилиса выписывают домой из НИИ дерматовенерологии на улице Щербакова. Причиной этого стало перепрофилирование центра для больных COVID-19. Больные говорят, что они нуждаются в регулярных уколах и опасаются, что у них могут возникнуть осложнения. В минздраве Свердловской области пояснили, что лечение многих пациентов будет продолжено амбулаторно, а тем, кому необходима госпитализация, предоставят место в других больницах Екатеринбурга или области. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отметили, что информацию об открытии госпиталя для больных COVID-19 в НИИ сообщали ранее. На Урале пациентов НИИ дерматовенерологии отпускают домой из-за больных коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter