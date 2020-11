Замглавы Краснотурьинска Александр Катаев заболел коронавирусной инфекций. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Как сообщили Znak в пресс-службе мэрии, Катаев лечится на дому и чувствует себя отлично. Сообщается, что его заражение никак не сказалось на работе административного аппарата, так как вице-мэр ушел на дистант еще до выявления инфекции. Напомним, в сентябре на самоизоляцию ушли два отдела администрации Краснотурьинска. На восемь дней изолировались сотрудники отдела капитального строительства и отдела экономического управления. Два отдела мэрии уральского города отправлены на коронавирусную самоизоляцию

Related news: Два отдела мэрии уральского города отправлены на коронавирусную самоизоляцию

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter