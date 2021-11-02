50 миллионов получит от премьера Мишустина Верхняя Пышма

За пять лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 3730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места. По всем 5 номинациям в 2021 году получена 1031 заявка, определено 50 победителей. Мы видим, что конкурс набирает популярность и становится значимым событием для муниципалитетов, отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.