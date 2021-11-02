50 миллионов получит от премьера Мишустина Верхняя Пышма

50 миллионов получит от премьера Мишустина Верхняя Пышма
50 миллионов получит от премьера Мишустина Верхняя Пышма
Сегодня, 12:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Призером конкурса «Лучшая муниципальная практика» стал город в Свердловской области. Верхней Пышме выделят 50 миллионов рублей премии.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Российского правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте Минэкономразвития. Верхняя Пышма вошла в число городов-победителей, став призером конкурса на «Лучшую муниципальную практику».

Дотация составит 50 миллионов рублей.

За пять лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 3730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места. По всем 5 номинациям в 2021 году получена 1031 заявка, определено 50 победителей. Мы видим, что конкурс набирает популярность и становится значимым событием для муниципалитетов, отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Напомним, Андрей Коченков из Нижнего Тагила планирует получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля.

Материалы по теме:
деньгиконкурсВерхняя ПышмагрантМихаил Мишустин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы