Детям-сиротам в двух тагильских школах не предоставлялось диетическое питание

Детям-сиротам в двух тагильских школах не предоставлялось диетическое питание
Детям-сиротам в двух тагильских школах не предоставлялось диетическое питание
Сегодня, 19:02ОбществоФото: 1MI
В двух школах Нижнего Тагила пятеро детей-сирот остались без диетического и лечебного питания. Прокуратура Ленинского района вынесла представление об устранении нарушений.

В частности, в МКОУ СОШ № 9 поселка Уралец такое питание предоставлялось четверым детям, в МБОУ СОШ № 65 еще одному ребенку. Организатором питания в этих школах является ООО «Комбинат общественного питания».

В ходе проверки прокуратура выявила, что исполнитель контракта допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в данных учреждениях. Также не было создано и согласовано отдельное меню для детей, которым требуется лечебное и диетическое питание.

По результатам проверки, двое сотрудников комбината получили дисциплинарные наказания, а также было предоставлено соответствующее питание детям.

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Нижний Тагил
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