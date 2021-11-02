Детям-сиротам в двух тагильских школах не предоставлялось диетическое питание

В частности, в МКОУ СОШ № 9 поселка Уралец такое питание предоставлялось четверым детям, в МБОУ СОШ № 65 еще одному ребенку. Организатором питания в этих школах является ООО «Комбинат общественного питания».
В ходе проверки прокуратура выявила, что исполнитель контракта допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в данных учреждениях. Также не было создано и согласовано отдельное меню для детей, которым требуется лечебное и диетическое питание.
По результатам проверки, двое сотрудников комбината получили дисциплинарные наказания, а также было предоставлено соответствующее питание детям.