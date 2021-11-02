Город, питающий Екатеринбург электричеством, остался без канализации

В Среднеуральске Свердловской области более шести лет не могут реконструировать изношенные очистные сооружения. Работы по их реконструкции должны были закончиться в следующем году, однако новый мэр Александр Ковальчик расторг контракт со старой фирмой и провел новый конкурс.

Эксперты отмечают, что теперь реконструкция не завершится ранее 2027 года, пишет 66.ru. Новый тендер на подготовку плана реконструкции выиграла компания «Экохим-проект», ранее она предоставляла услуги екатеринбургскому “Водоканалу”, руководителем которого был нынешний мэр Среднеуральска Александр Ковальчик. Появление нового подрядчика означает строительные работы с самого начала. На разработку проекта, за которую компания получит 24 млн рублей, уйдет год, соответственно, к строительству не смогут приступить раньше 2023 года. Также источник 66.RU сообщает, что по разработанной «Экохим-проект» для “Водоканала” проектной документации объект так и не заработал. Однако сам Ковальчик заявил, что строительство канализации закончат в 2024 году, и связывать все проблемы города с ней не совсем верно. Стоит отметить, что сейчас у действующих городских очистных сооружений нулевая стоимость. Их бухгалтерская и фактическая изношенность составляет 100%. Но администрации отказались предоставить данные о физической изношенности, однако ранее экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин в беседе с 66.RU рассказал, что она колеблется в пределах 83–99%. То есть фактически очистных сооружений в городе нет. Модернизировать изношенные очистные сооружения решили еще в 2015 году, когда главой города был Борис Тарасов. За 6 лет в городе сменилось четыре мэра, каждый из которых начинал процесс заново. В 2018 году Владислав Козлов объявил тендер, который выиграла единственная компания, подавшая заявку, - Среднеуральское строительное управление (ООО «СУСУ»). Однако перед своим уходом он отменил результаты. Уже в 2019 году пост главы города занял руководитель ООО «Среднеуральское строительное управление» Андрей Зашляпин. Был объявлен новый аукцион со стоимостью работ в 625 млн рублей с конечным сроком до лета 2021 года. Как отметил Андрей Зашляпин, СУСУ вновь стало единственным участником, так как этот проект из-за состояния сетей не несет никакой прибыли компаниям-подрядчикам. В январе 2021 года проект вновь заморозили. Пришедший на смену Зашляпину экс-глава «Водоканала» Екатеринбурга Александр Ковальчик аннулировал контракт, по которому работы уже шли полным ходом. Одной из причин стало увеличение бюджета до 1,8 млрд рублей за счет установки мембранного биореактора, так как корректировки в проект вносили из-за изменения экологического законодательства в 2018 году. Примечательно, что свердловское министерство энергетики и ЖКХ поддержало дополнение в модернизацию объекта, отметив, что на нее у бюджета есть средства. В мэрии же заявили, что есть более дешевые аналоги, а дорогое оборудование сделает жилье в Среднеуральске слишком дорогим и убьет интерес застройщиков, уже остановивших все проекты в городе, к этой территории. При этом стоит отметить, что есть механизм регулирования тарифов РЭК в области, который не допустит превышения привычных 4–6% индексации в год. В результате старые очистные сооружения фактически остановили крупные строительные проекты в городе. За шестилетний период были построены пять жилых домов, других действующих строек в городе нет. Источник 66.RU отмечает, что раньше 2027 года проблема не решится, а новые документы для реконструкции объекта подготовили на основе интересов депутатов, аффилированных с “РЭМП-Среднеуральск”. Стоит отметить, что, будучи директором екатеринбургского “Водоканала”, новый мэр Среднеуральска Ковальчик провел несколько месяцев в СИЗО по обвинениям, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью этого муниципального предприятия.

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