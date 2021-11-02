Минеева одобрила идею Титова о поддержке заведений общепита

Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, выступил с инициативой распространить на предприятия общепита, не входящие в реестр субъектов МСП, не только возможность участвовать в программе льготного кредитования, но и субсидирование заработных плат на период вынужденного закрытия.

Эту идею поддержала и бизнес-омбудсмен российской столицы Татьяна Минеева. По данным tass.ru, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с инициативой распространить программу антикризисных зарплатных грантов на крупные сети общественного питания. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, на помощь государства должны претендовать и сетевики, и представители малого и среднего предпринимательства, поскольку и те и другие платят налоги. Возможный уход с рынка и первых, и вторых нанесет ущерб всей отрасли, прокомментировала Татьяна Минеева инициативу Титова. С 30 октября по 7 ноября в РФ устанавливают нерабочие дни с сохранением за сотрудниками заработной платы. На этом фоне правительство возобновило кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввело единовременные гранты в объеме МРОТ на одного занятого. Эти меры действуют в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций и предприятий, входящих в реестр субъектов МСП. Как уточнили в пресс-службе Бориса Титова по поводу содержания письма Владимиру Путину, бизнес-омбудсмен предложил распространить на компании общественного питания, не входящие в реестр субъектов МСП, не только возможности участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на время вынужденного закрытия (зарплатные гранты), а также другие меры поддержки в случае их принятия. “Ключевым критерием должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом", – прокомментировали содержание письма Титова Путину. По словам Бориса Титова, крупные сетевые предприятия в отрасли общественного питания обеспечивают в общей сложности свыше 50 тыс. рабочих мест и более 40 млрд рублей налоговых отчислений. Титов считает, что распространение на них мер поддержки позволит “избежать рисков массовой потери рабочих мест”. Ранее российский президент Владимир Путин в связи со сложным положением с COVID-19 подписал указ о введении в РФ нерабочих дней с сохранением зарплаты на период с 30 октября по 7 ноября. При этом, если требуется, регионы могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Столичные власти решили ввести в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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