Минеева прокомментировала новые «антикризисные» меры для МСП

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начинает принимать заявки на единовременные гранты для малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных НКО, пострадавших из-за обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Татьяна Минеева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, прокомментировала новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса. Об это пишет издание tass.ru. По словам бизнес-омбудсмена, большая часть представителей МСП поддерживают ограничения уже второй раз за 1,5 года. Им нужны меры поддержки, тем более что этот опыт уже подтвердил свою эффективность во время пандемии в прошлом году, сказала Минеева. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве также напомнила, что в 2020 году меры поддержки использовали свыше 50 тысяч столичных компаний, численность персонала в которых составила 770 тысяч человек. По данным сайта ФНС, налоговые органы будут принимать заявления до 15 декабря текущего года. На сайте Федеральной налоговой службы сказано, что специальные сервисы на сайте ФНС РФ позволят самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и отправить заявление. Его можно подать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика юридического лица или ИП, а также на бумаге по почте, указано на сайте. Для юридических лиц и социально ориентированных НКО расчет выплат основывается на МРОТ (12 792 руб.), умноженном на количество работников в июне. У индивидуальных предпринимателей появится возможность получить грант не только на сотрудников, но и на себя. Если у ИП нет наемных работников, сумма выплаты будет равна МРОТ. Субсидии предоставляются однократно. По информации Правительства России, в перечне отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в частности компании, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги и услуги дополнительного образования, а также зоопарки, кинотеатры, развлекательные учреждения, музеи, стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты. Получателей поддержки однократно освободят от налога на доходы по гранту, а также взносов в государственные внебюджетные фонды по заработной плате работников, а тех в свою очередь от уплаты подоходного налога с этих денег. Как информировало правительство, благодаря выплате грантов удастся поддержать порядка 3 млн сотрудников. В общей сложности финансовая помощь составит 38,5 млрд руб.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter