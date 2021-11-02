ОК обновили сервис «Моменты»

Владимир Кочетков, директор по проектам ОК: «Сервис «Моменты» отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких».