Принуждение к увольнению работников молокозавода в Ревде проверит прокуратура региона

В рамках оптимизации на ООО «Ревдинский молочный завод» предполагалось сократить 15 должностей на предприятии, почти все работники уволились добровольно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Однако четверо сотрудников предприятия отказались добровольно писать заявления об уходе, в результате чего, руководством молокозавода им были созданы «особые» условия работы, сообщил один из несогласных с увольнением. Работники просили руководство молокозавода уволить их не по собственному желанию, а по соглашению сторон или по сокращению штата.
Запрещали пользоваться столовой. Еще было распоряжение директора предприятия, чтобы с нами никто не контактировал и не общался. Нас всех выгнали в маленькое подсобное помещение, без интернета и оргтехники,сообщили E1 сотрудники.
Вместе с этим работникам не была выплачена «бонусная» часть заработной платы. Эти и другие факты нарушений трудовых прав работников предприятия проверит региональная прокуратура. По итогам проверки прокуроры вынесут обоснованное решение.
Напомним, в середине октября текущего года коллектив ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле обращался в прокуратуру с жалобами на нарушение трудового законодательства в больнице. Но проведенная проверка не выявила массовых нарушений, указанных в жалобе врачей.