Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций

Отличие гриппа от простуды в том, что он наступает резко и часто сопровождается выраженными симптомами — высокой температурой до 40 градусов, кашлем, сильной головной болью, болями в мышцах, дискомфортом в области живота. Если при простуде симптомы появляются в течение нескольких суток и усиливаются постепенно, при гриппе человеку может стать резко плохо.