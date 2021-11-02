Сбер по итогам 9 месяцев выдал населению более 2,1 трлн рублей потребительских займов

За девять месяцев 2021 года Сбербанк выдал более 2,1 триллиона рублей потребительских займов, что на 42% больше, чем за тот же период 2020 года и за весь прошлый год в целом.

Больше всего средств было выдано в июле - сентябре - почти 800 миллиардов рублей потребительских кредитов, что на треть больше, чем за июль - сентябрь 2020 года, сообщает newsnn.ru. За девять месяцев текущего года портфель потребительского кредитования Сбера вырос на 530 миллиардов рублей (+19%) и составил 3,2 триллиона рублей. А в целом портфель кредитов банка физлицам вырос на 18,5% и превысил 11 триллионов рублей. По мнению специалистов банка, столь высокие показатели связаны с реализацией отложенного спроса россиян и привлекательными предложениями Сбера. В банке отметили, что за три квартала этого года рыночная доля Сбербанка по портфелю потребительских кредитов выросла на 0,6 п. п., до рекордных 36,5%. При этом 75% клиентов оформляют займы в мобильном приложении “СберБанк Онлайн”. Им сегодня пользуется 71 миллион человек. В мае Сбербанк запустил для своих зарплатных клиентов сервис «Деньги до зарплаты». Он позволяет получить в СберБанк Онлайн заём в размере до половины зарплаты сроком на месяц по цене обычного потребительского кредита. Услугой уже воспользовалось более 500 тысяч клиентов. Также новинкой 2021 года стала бесплатная услуга переноса планового платежа по кредиту на один месяц без влияния на кредитную историю. Сообщается, что за девять месяцев этого года кредитный портфель в рамках сервиса «Покупай со Сбером» вырос втрое и достиг 11,3 миллиарда рублей, а общие объемы кредитования составили 16,7 миллиарда рублей (3,5 млрд за тот же период 2020 года). Доля от выдач рынка с января по сентябрь выросла в три раза и составила 9,06%. Партнерская база увеличилось до 25,5 тысячи партнеров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter