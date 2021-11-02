ВК вложила миллионы в распространение достоверной информации о коронавирусе

В течение полутора лет ВКонтакте непрерывно информирует пользователей о вопросах, связанных с коронавирусом и вакцинацией от COVID-19, сотрудничает с ВОЗ, Минздравом России и другими профильными локальными и международными организациями. За это время были разработаны инструменты, которые помогают следить за новостями и актуальной статистикой о коронавирусе и вакцинации по всему миру. Среди них — метки со ссылками на единый центр информации по коронавирусу в записях, где упоминаются пандемия, вакцины и методы лечения. Также ВКонтакте действуют мини-приложение «Коронавирус» и одноимённая тематическая лента: благодаря им десятки миллионов людей получают информацию о пандемии из достоверных источников. В мини-приложении пользователи соцсети могут установить особый эмодзи-статус. Через него более полутора миллионов человек высказали свою позицию по отношению к коронавирусу: поделились, что вакцинировались, «проклинают ковид» или просто живут дальше.