Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

По мнению иностранных экспертов, Владимир Путин смог одной фразой обрушить цены на газ в Европе, по информации немецкой газеты Welt. По замечанию журналистов, слова Владимира Путина могли бы быть почти случайными, но произвели неимоверный эффект.

Ранее российский лидер дал поручение «Газпрому» приступить к плановой работе по увеличению объема топлива в газовых хранилищах Европы. По словам Алексея Миллера, главы «Газпрома», концерн поступит именно так. Путин поручил сообщать ему о ходе работ, пишет 360tv.ru. «Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — сказано в статье. По замечанию автора публикации, после этих слов российского лидера стоимость фьючерсов на природный газ в Нидерландах упала на 15%. По мнению экспертов, это ситуация в очередной раз доказала: именно Россия продолжает лидировать на рынке. В Европе стоимость газа сильно подскочила с начала этой осени. Уже в конце сентября цена на фьючерсы выросла в два раза. Постепенно стоимость стала падать — после того как достигла рекордного показателя в $1937.

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