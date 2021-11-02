Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Сегодня, 17:24ОбществоФото: pixabay.com
По мнению иностранных экспертов, Владимир Путин смог одной фразой обрушить цены на газ в Европе, по информации немецкой газеты Welt. По замечанию журналистов, слова Владимира Путина могли бы быть почти случайными, но произвели неимоверный эффект.

Ранее российский лидер дал поручение «Газпрому» приступить к плановой работе по увеличению объема топлива в газовых хранилищах Европы. По словам Алексея Миллера, главы «Газпрома», концерн поступит именно так. Путин поручил сообщать ему о ходе работ, пишет 360tv.ru.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — сказано в статье.

По замечанию автора публикации, после этих слов российского лидера стоимость фьючерсов на природный газ в Нидерландах упала на 15%. По мнению экспертов, это ситуация в очередной раз доказала: именно Россия продолжает лидировать на рынке.

В Европе стоимость газа сильно подскочила с начала этой осени. Уже в конце сентября цена на фьючерсы выросла в два раза. Постепенно стоимость стала падать — после того как достигла рекордного показателя в $1937.

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