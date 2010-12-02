86-я гимназия и 87-я школа, возможно, поменяются зданиями
Это произойдёт из-за программы увеличения числа мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Часть младших классов в бывшем детском саду, часть – во дворце творчества неподалёку. Старшие ученики 86-й ходят на занятия в основное здание школы. Теперь с бывшим детским садом школе предстоит расстаться. Но учеников много, и разместить всех в кабинетах основного здания школы будет трудно. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы поменять местами гимназию с находящейся недалеко 87-й школой, говорят в управлении образования. Но окончательно он решится только к концу года.
Сами же школы нуждаются в капитальном ремонте. Все прекрасно знают в каком состоянии находятся здания учебных заведений. Для полного косметического ремонта необходимо закупить большое количество материала: сетку тканую и штукатурную , краски строительный инструмен, шпатлевку и многое другое. Что к большому сожалению, школы позволить, пока что себе не могут.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM