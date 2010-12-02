86-я гимназия и 87-я школа, возможно, поменяются зданиями

Часть младших классов в бывшем детском саду, часть – во дворце творчества неподалёку. Старшие ученики 86-й ходят на занятия в основное здание школы. Теперь с бывшим детским садом школе предстоит расстаться. Но учеников много, и разместить всех в кабинетах основного здания школы будет трудно. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы поменять местами гимназию с находящейся недалеко 87-й школой, говорят в управлении образования. Но окончательно он решится только к концу года.