Акварельное фото в стиле ню
2 декабря 2010, 16:47ОбществоАнка
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Выставка Владимира Жидлицки открылась сегодня.
Экспозиция работ чешского фотографа откроется в 16 часов в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Все работы – это фотография обнажённой натуры. Фото очень красочные, почти акварельные картинки, говорят о выставке работники музея искусств.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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