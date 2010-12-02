Безработица в Нижнем Тагиле – ниже полутора процентов
2 декабря 2010, 17:08ОбществоАнка
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На 1-ое декабря зарегистрировано 3118 безработных тагильчан, вставших на учёт.
Центром занятости зарегистрировано 1373 вакансии. Большинство из них – по рабочим специальностям. И почти все – с оплатой выше прожиточного минимума. С начала года в центр занятости обратились почти 13,5 тысяч тагильчан. А работу нашли почти 9,5 тысяч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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