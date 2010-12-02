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Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России

2 декабря 2010, 21:55ОбществоОльга
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