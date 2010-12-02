Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России

Российскую заявку на проведение ЧМ-2018 представляли вице-премьер ИгорьШувалов, министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко,генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) АлексейСорокин, капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, а такжеолимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Владимир Путин, с именем которого многие связывают победу заявки РФ вборьбе за проведение Олимпиады в 2014 году, на заседание исполкома ФИФАне приехал.Но сразу после объявления итогов голосования премьер-министр РФ объявил,что вылетает в Цюрих, чтобы обсудить с функционерами ФИФА подробностипроведения ЧМ-2018 в России. «У нашей страны есть все для того, чтобыпровести чемпионат 2018 года на очень достойном уровне», - цитируетИТАР-ТАССВладимира Путина.