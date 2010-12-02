Что чаще всего искали на «Яндексе» в 2010 году?

Основными событиями этого года, согласно статистике, предоставленнойЯндекс, явились взрывы в московском метро, лесные пожары, смог надМосквой и Санкт-Петербургомиперепись населения. Эти топовые данныеподтверждаются запросами в поисковой системе Google, сообщает« Интерфакс ».

Часто пользователи интересовались вулканом Эйяфьялайокудль, новымадресом трекера torrents.ru, сменившего домен еще в феврале, нооставшегося популярным среди вопросов, адресованных поисковикам.Также в минувшем году российские пользователи усердно искали информацию омедведях, пауках и котах. Причем, согласно результатам Google, кошкипользователей Интернета интересовали в апреле, а коты – в июне. Собаки ипсы отстают от котов на более чем три тысячи запросов в день.