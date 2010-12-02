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Что чаще всего искали на «Яндексе» в 2010 году?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Что чаще всего искали на «Яндексе» в 2010 году?

2 декабря 2010, 07:30ОбществоОльга
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