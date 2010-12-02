Что чаще всего искали на «Яндексе» в 2010 году?
Вулкан Эйяфьядлайокудль, взрывы в московском метро и медведи. Аналитики «Яндекса» выявили самые частотные запросы пользователей поисковой системы на протяжении 2010 года.
Основными событиями этого года, согласно статистике, предоставленнойЯндекс, явились взрывы в московском метро, лесные пожары, смог надМосквой и Санкт-Петербургомиперепись населения. Эти топовые данныеподтверждаются запросами в поисковой системе Google, сообщает«Интерфакс».
Часто пользователи интересовались вулканом Эйяфьялайокудль, новымадресом трекера torrents.ru, сменившего домен еще в феврале, нооставшегося популярным среди вопросов, адресованных поисковикам.Также в минувшем году российские пользователи усердно искали информацию омедведях, пауках и котах. Причем, согласно результатам Google, кошкипользователей Интернета интересовали в апреле, а коты – в июне. Собаки ипсы отстают от котов на более чем три тысячи запросов в день.
В следующем году, по прогнозам «Яндекса», в сети будут искать ожидаемыекинопремьеры – экранизацию романа Виктора Пелевина «Поколение Пи» ичетвертый фильм про Джека-Воробья – «Пираты Карибского моря». Крометого, юзеры наверняка могут заинтересоваться судьбой Нобелевских наград –ближе к дате вручения – и финалом конкурса «Евровидение».