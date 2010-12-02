Экономия в кармане

Многие по-прежнему простаивают в очередях, оплачивая «коммуналку», платят проценты, отправляя перевод близким, и бегают по городу в поисках ближайшего банкомата, чтобы узнать баланс своего счета. Зачем? Ведь есть Интернет, сотовый телефон и пакет банковских услуг – «Банк в кармане» . В него входят: банковская карта международной платежной системы, текущий счет, интернет - и мобильный банк и еще немало возможностей для управления своими финансами. При этом «Банк в кармане» можно получить абсолютно бесплатно!

Такой «карманный» банк дает возможность оформлять переводы, не выходя из дома и не затрачивая лишнее время. При этом не обязательно знать все реквизиты получателя: для совершения платежа достаточно, например, номера телефона или адреса электронной почты. Мобильный банк сам определит номер счета и переведет на него деньги. Если под рукой нет сотового, но есть доступ в Интернет, выручит Интернет-банк. С его помощью так же быстро и без дополнительных затрат можно перевести деньги, оплачивать услуги ЖКХ, «бросить» деньги на телефон, заплатить за Интернет или детский садик, совершать покупки онлайн или оплатить кредит. При работе с Интернет-банком остаются шаблоны «платежек», так что следующие операции занимают меньше времени и не нужно снова и снова переписывать номера счетов и другие реквизиты. С помощью этих же инструментов электронного банкинга можно легко контролировать все действия по своему счету и быть в курсе операций, совершенных с использованием банковской карты.

Основа пакета услуг «Банк в кармане»- неэмбоссированная банковская карта платежной системы MasterCard®. Ее можно использовать для расчетов в магазинах, ресторанах и кафе, заказа авиабилетов и оплаты гостиниц по всему миру. Ждать выпуска такой карты не нужно, ее можно получить сразу же при оформлениипакета услуг «Банк в кармане». Экономить можно не откладывая: например, при покупках в магазинах, используя банковскую карту. Она дает право на участие в различных акциях и с ее помощью можно получать скидки. Еще один плюс – на остаток средств на счете начисляются проценты. Ваши деньги приумножаются самостоятельно, даже если изначально их было не так много.

Оформить пакет «Банк в кармане» просто – достаточно личного присутствия и паспорта. Несложная процедура займет немного времени, а стать держателем «Банка в кармане» можно в любом офисе ЗАО «Банк Русский Стандарт»* или в магазинах-партнерах, список которых можно найти на интернет сайте банка www.rsb.ru .

* ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно