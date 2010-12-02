Фейерверки и петарды попадут под пристальное внимание милиционеров

Проверят и торговцев, и тех, кто использует. Милицейские рейды начнутся 21-го декабря. В прошлом году в Нижнем Тагиле из продажи изъяли пиротехники на полтора миллиона рублей, напоминает Андрей Исаев. В этом году проверять торговые точки милиционеры будут только по заданиям прокуратуры. Но проверки будут самыми тщательными.

Коснётся операция и владельцев кафе, ресторанов, клубов. В общем, всех мест, где будут проводиться новогодние торжества. Чтобы не случилось трагедии, как это произошло в прошлом году в пермской «Хромой лошади», их в письменном виде предупредят о том, чтобы фейерверк организовывали только специалисты. И только с разрешения пожарных.

А 25-го декабря нижнетагильские милиционеры переходят на усиленный режим несения службы. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность во время новогодних праздников, рассказал Андрей Исаев. На время новогодних каникул 25% сотрудников милиции будут работать не по 8, а по 12 часов в сутки.