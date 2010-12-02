Милиция покинет детский сад. Здание Ленинского ГОМ на Выйской снова станет садиком

В данном случае на помощь пришла и реформа МВД. Вместо районных ОВД теперь будут отделения милиции, а значит Ленинский ГОМ просто перестаёт существовать. А здание снова становится детским садом. Немного другая ситуация – с ГОМ-1 на Чернышевского. Он тоже занимает бывший садик. Но здание настолько плохое, что перепрофилировать его обратно не будут, рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. По его словам, на Чернышевского на смену ГОМ-1 придёт отделение милиции № 17. Напомним, что после ликвидации районных ОВД в Нижнем Тагиле будет пять ОМов – 16-ое, 17-ое, 18-ое, 19-ое, 20-ое. И 21-ое – по пригороду. ОМ № 20, на Гальянке займёт здание бывшей школы в посёлке Горбуново. Это единственное отдельно стоящее здание, подходящее по требованиям, которое удалось найти в этом районе под отделение милиции. Но пока ремонт там не закончен и нет телефонов, милиционеры по-прежнему ютятся на Дружинина, говорит Андрей Исаев.