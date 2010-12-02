«Мисс пластическую хирургию» выбрали в Венгрии
2 декабря 2010, 07:49ОбществоОльга
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В Венгрии завершился конкурс красоты «Мисс пластическая хирургия». На победу претендовали лишь те девушки, результаты вмешательства хирурга у которых были наименее заметны.
Основная особенность конкурса красоты «Мисс пластическая хирургия»заключается в том, что к участию в нем допускаются только те девушки,которым когда-либо делали косметические операции, направленные наизменение внешних данных. Особенно приветствуются пластика груди, ягодици носа, сообщает Lenta.ru.Факт проведения операции участницы должны были подтвердить медицинскимисправками.
В 2010 году на звание «Мисс пластическая хирургия» претендовали 22девушки. Конкурс проходил в Венгрии второй раз в истории.
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