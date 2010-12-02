«Мисс пластическую хирургию» выбрали в Венгрии

Основная особенность конкурса красоты «Мисс пластическая хирургия»заключается в том, что к участию в нем допускаются только те девушки,которым когда-либо делали косметические операции, направленные наизменение внешних данных. Особенно приветствуются пластика груди, ягодици носа, сообщает Lenta.ru.Факт проведения операции участницы должны были подтвердить медицинскимисправками.