НТМК и ВГОК получили высокие экологические награды

Нижнетагильский металлургический комбинат награжден дипломом «Лидер природоохранной деятельности». Реализация природоохранных мероприятий на предприятии за последние пять лет позволила снизить ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 32 тыс. тонн. Благодаря техническому перевооружению техногенная нагрузка на окружающую среду снизилась почти в 2 раза, отметили в департаменте по связям со СМИ Евраза. Кроме того, за плодотворную работу по защите экологии были награждены начальник управления охраны природной среды НТМК Сергей Пермяков, заместитель главного инженера по охране окружающей среды Высокогорского ГОКа Ираида Старкова.