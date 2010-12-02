О пенсии расскажут завтра всем желающим сотрудники пенсионного фонда
2 декабря 2010, 16:56ОбществоАнка
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Завтра сотрудникам Пенсионного фонда можно будет задать вопросы о пенсии.
В Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и пригороде завтра - Единый информационный день. С 9-ти до 12-ти начальники отделов и специалисты фонда будут принимать звонков от тагильчан.
Справочный телефон 41-97-40, там вам подскажут, кому из специалистов можно задать ваш вопрос.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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