Прокуратура и милиция просят мэра усилить расчистку улиц

Дороги расчищаются не везде хорошо, и почти всегда – медленно.Андрей Исаев отметил, что из-за прошедших снегопадов осложнилась дорожная ситуация. Происходит очень много ДТП. Будет выделены дополнительные сторудники для регулировки дорожного движения и обеспечения безопасной работы снегоуборочной техники, пообещал Андрей Исаев.