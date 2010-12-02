Прокуратура и милиция просят мэра усилить расчистку улиц
2 декабря 2010, 17:25ОбществоАнка
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Как рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев, он, совместно с прокуратурой Ленинского района, подготовил обращение на имя главы города Валентины Исаевой с просьбой принять дополнительные меры по расчистке улиц.
Дороги расчищаются не везде хорошо, и почти всегда – медленно.Андрей Исаев отметил, что из-за прошедших снегопадов осложнилась дорожная ситуация. Происходит очень много ДТП. Будет выделены дополнительные сторудники для регулировки дорожного движения и обеспечения безопасной работы снегоуборочной техники, пообещал Андрей Исаев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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