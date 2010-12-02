Сегодня ФИФА решит, будет ли в России проходить чемпионат мира по футболу
2 декабря 2010, 08:27ОбществоОльга
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Члены исполкома ФИФА выберут в четверг в Цюрихе страны, которые примут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Россия претендует на проведение ЧМ-2018.
Ее конкурентами будут Англия, а также совместные заявки Португалии сИспанией и Бельгии с Голландией. Церемония голосования будет показана впрямом эфире в 18:00 по московскому времени по телеканалу «Россия-2», сообщает «Интерфакс».
Россия никогда не принимала чемпионаты мира и Европы по футболу. Англиябыла хозяйкой чемпионата мира 1966 года и принимала чемпионатЕвропы в 1996 году.
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