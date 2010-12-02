Сезонная прививочная кампания в Нижнем Тагиле продлена
Срок окончания иммунизации перенесён на 15 декабря.
Всё потому, что последняя партия вакцины от гриппа поступила в лечебные учреждения города лишь накануне, 30 ноября, объясняют в городском управлении здравоохранения. На сегодня в Нижнем Тагиле уже привито чуть более четверти населения. Иммунизацию прошли все школьники, почти все дошколята, 93% медицинских работников и специалистов сферы образования, каждый четвёртый пенсионер.
Из групп риска прививку получили 40% - это, к примеру. Из числа работников торговли и транспорта вакцинацию прошли только 28%. Всего в рамках национального проекта «Здоровье» привито 60% от запланированного числа тагильчан. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в нашем городе пока остается стабильной, среднемноголетние показатели не превышены. Грипп в Нижний Тагил тоже пока не пришёл.
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