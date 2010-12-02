Сезонная прививочная кампания в Нижнем Тагиле продлена

Всё потому, что последняя партия вакцины от гриппа поступила в лечебные учреждения города лишь накануне, 30 ноября, объясняют в городском управлении здравоохранения. На сегодня в Нижнем Тагиле уже привито чуть более четверти населения. Иммунизацию прошли все школьники, почти все дошколята, 93% медицинских работников и специалистов сферы образования, каждый четвёртый пенсионер.