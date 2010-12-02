«Школа КВН» открывается в Нижнем Тагиле
2 декабря 2010, 10:45Общество
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Выпутываться из неожиданных ситуаций, удачно импровизировать, шутить вовремя и «в тему», уверенно вести себя на сцене – все эти полезные умения и навыки поможет приобрести творческое объединение «Красная кнопка».
4 и 11 декабря «Красная кнопка» проводит занятия «Школы КВН». Занятия ведет редактор «Лиги КВН», один из участников творческого объединения «Красная кнопка» Дмитрий Ярошенко. К участию приглашаются все желающие в возрасте до 35 лет.
4-ого декабря занятие пройдет в 11.00 во Дворце молодежи. Следующее занятие состоится 11 декабря. Вопросы и заявки можно оставить по телефону 46-80-71 или 89222226500.
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