«Школа КВН» открывается в Нижнем Тагиле

4 и 11 декабря «Красная кнопка» проводит занятия «Школы КВН». Занятия ведет редактор «Лиги КВН», один из участников творческого объединения «Красная кнопка» Дмитрий Ярошенко. К участию приглашаются все желающие в возрасте до 35 лет.