В 2011 году гастарбайтеры исчезнут с рынков

«Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 годдопустимую долю иностранных работников в сфере розничной торговли вразмере 0 процентов общей численности работников, используемыхуказанными хозяйствующими субъектами», - говорится в постановлении,опубликованном в среду на сайте правительства.