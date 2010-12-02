В 2011 году гастарбайтеры исчезнут с рынков
2 декабря 2010, 07:59ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство РФ запретило в 2011 году использовать иностранных работников в розничной торговле алкоголем, лекарствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной торговле вне магазинов, сообщает «Интерфакс».
«Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 годдопустимую долю иностранных работников в сфере розничной торговли вразмере 0 процентов общей численности работников, используемыхуказанными хозяйствующими субъектами», - говорится в постановлении,опубликованном в среду на сайте правительства.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей