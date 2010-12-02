В школе № 95 появился новый компьютерный класс
2 декабря 2010, 16:39ОбществоАнка
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Новый проект носит название «Один ученик – один компьютер» и развивается при поддержке корпорации Intel, отмечает пресс-служба администрации города.
В мини-уроке с учащимися по освоению компьютеров участвовала мэр Валентина Исаева. Ей продемонстрировали возможности проекта «1 ученик – 1 компьютер».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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