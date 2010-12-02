Взрослый юмор Нижнего Тагила. Дуэт «Бодров-Гуцалюк» сразятся в Камеди-Баттл

Из 28 пришедших на кастинг на съёмку пригласили дуэт нижнетагильских КВН-щиков: Максима Бодрова и Илью Гуцалюка. 6 декабря ребята должны быть в Москве. После трёх дней репетиций начнётся съёмка первой части программы. Она продлится до 15-го декабря. Если удастся пройти дальше, пробудем в Москве подольше, говорит Максим Бодров. Для шоу дуэт «Бодров-Гуцалюк» готовит исключительно взрослый юмор.